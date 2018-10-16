Турция объявила в международный розыск оппозиционного журналиста Дюндара

АНКАРА, 16 окт — РИА Новости. Суд Стамбула принял решение внести известного турецкого оппозиционного журналиста Джана Дюндара в "красный бюллетень" Интерпола (международный ордер на арест), сообщает газета Sozcu во вторник.

Помимо Дюндара в международный розыск также объявлен журналист Ильхан Таныр. Отмечается, что данное решение было принято в связи с отсутствием обвиняемых на судебном заседании.

Дюндар и шеф бюро оппозиционной газеты Cumhuriyet в Анкаре Эрдем Гюль были арестованы в ноябре 2015 года. Прокуратура Стамбула обвинила их в шпионаже и потребовала для них пожизненного заключения. В феврале 2016 года Конституционный суд Турции постановил, что арест журналистов является нарушением их прав, после чего Дюндар и Гюль были освобождены до вынесения им судебного приговора. В мае 2016 года суд приговорил Дюндара к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы, однако он не был арестован повторно. С июня 2016 года бывший главный редактор Cumhuriyet живет в Германии.

Инцидент, ставший причиной ареста и судебного процесса над Дюндаром и Гюлем, произошел в провинции Адана в январе 2014 года, когда военнослужащие досмотрели грузовики Национальной разведывательной организации, шедшие к турецко-сирийской границе. По версии турецких властей, грузовики везли гуманитарную и материально-техническую помощь сирийским туркменам. Cumhuriyet в мае 2015 года опубликовала фотографии и видеоролики, сделанные, как утверждает издание, во время обыска грузовиков. На них видны ящики с артиллерийскими снарядами, минами и другими боеприпасами. Президент Турции вскоре после публикации обратился в прокуратуру, требуя возбудить уголовное дело против газеты и ее главреда.