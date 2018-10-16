СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Министр культуры РФ, автор серии книги "Мифы о России" Владимир Мединский, считает, что наступило время создания на Западе новых, абсолютно абсурдных мифов о России; а такие мифы, как о "всесильных" российских хакерах, достойны того, чтобы стать частью фантастической саги "Звездные войны".

"Сейчас на Западе плодится такое безумное количество мифов о России, такие фантастические абсолютно предположения, которые, я думаю, ни одному европейскому мифотворцу предыдущих веков и не снились. (Французский путешественник, автор заметок о России) Астольф де Кюстин никогда бы не додумался до такого рода информационных фантазий, которые плодятся сейчас в европейском информационном обществе", — заявил Мединский журналистам в кулуарах ежегодного заседания клуба "Валдай" в Сочи.

"Все эти фантастические русские хакеры, трансформеры, которые меняют результаты выборов, остальное даже комментировать не буду, это даже не мифы, все это должно быть в сюжетах "Звездных войн", это с этой полки книжного магазина, с полки фантастики, но об этом рассуждают в аспектах реальной политики. Поэтому, к сожалению, нынешнее время — время формирования новых и предельно абсурдных мифов о России, история еще даст им оценку", — добавил министр.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.