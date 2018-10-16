В Йемене освободили француза, пробывшего в плену более четырех месяцев

ПАРИЖ, 16 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Гражданин Франции Ален Гома освобожден из тюрьмы в Йемене, куда он был заключен хуситами и где провел более четырех месяцев, он скоро вернется на родину, сообщает во вторник Елисейский дворец.

"Наш соотечественник Ален Гома, которого более 4,5 месяцев удерживали в Йемене, сегодня был освобожден. Президент Республики (Эммануэль Макрон) поздравляет всех, кто внес свой вклад в счастливый исход этого дела", — говорится в заявлении администрации французского лидера.

Макрон также поблагодарил за помощь власти Омана и Саудовской Аравии.

"Президент Республики радуется скорому возвращению Алана Гома во Францию и разделяет радость его семьи", — отмечается в коммюнике.

По информации французских СМИ, 54-летний Гома был взят в плен хуситами минувшим летом. Житель французского департамента Эро, Гома путешествовал на яхте и не собирался приставать к берегам Йемена, однако поломка на судне вынудила его сделать это. После этого мужчина был задержан и помещен в тюрьму.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.