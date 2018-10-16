Моргулов обсудил ситуацию вокруг КНДР со спецпредставителем США

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Москве прошли консультации заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова и спецпредставителя Госдепартамента США по политике в отношении Северной Кореи Стивена Бигана, сообщил МИД РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова. Дана высокая оценка усилиям вовлеченных в процесс урегулирования стран. Стороны условились наращивать усилия в интересах скорейшего политико-дипломатического решения всех проблем субрегиона, включая ядерную", — сообщил МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что лидер КНДР Ким Чен Ын приглашен в Россию с визитом, сроки будут согласованы по дипканалам. Японская газета "Асахи" со ссылкой на правительственные источники США сообщила, что второй саммит между США и Северной Кореей может состояться в середине ноября в Европе.