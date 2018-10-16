Российские саперы поделились в Лаосе сирийским опытом разминирования

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Российские сапёры поделились в Лаосе опытом разминирования, полученным в последние годы в Сирии, сообщает Минобороны России.

"Сегодня в населенном пункте Лак Сао на базе, где расположились российские саперы международного противоминного центра Вооруженных сил России, преподаватели центра провели первое ознакомительное занятие с военнослужащими народной армии Лаоса. Российские специалисты поделились опытом проведения гуманитарного разминирования, проводимого в ряде городов Сирии", – говорится в сообщении.

В ходе занятия лаосским военнослужащим были показаны новейшие российские средства поиска взрывоопасных предметов, в том числе переносной миноискатель ИМП-С2, магнитометрические бомбоискатели МБИ-П2, миноискатели глубинные МГ-1И, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М а также защитный костюм сапера ОВР-2.

"В свою очередь лаосские специалисты продемонстрировали ряд охолощенных боеприпасов американского производства, обнаруженных на территории их страны", – отметили в российском военном ведомстве.

Отряду из 36 военнослужащих международного противоминного центра ВС РФ в течение пяти месяцев предстоит провести гуманитарное разминирование близ населенного пункта Лак Сао в 350 километрах от Вьентьяна. Более ста гектаров лесистой местности предстоит очистить от взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок в период с 1964 по 1973 год. Одна из особенностей выполнения задачи заключается в поиске и обезвреживании неразорвавшихся авиабомб и мин, которые располагаются в грунте на глубине от 40 сантиметров до 2,5 метра.