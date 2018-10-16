Рада не стала лишать неприкосновенности депутата "Оппозиционного блока"

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Рада Украины отказалась лишать неприкосновенности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, что позволило бы привлечь его к уголовной ответственности.

Решение о лишение неприкосновенности на заседании Верховной рады во вторник поддержали лишь 137 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее ГП внесла в Раду представление о привлечении Вилкула к уголовной ответственности. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что в 2011 году Вилкул, будучи главой Днепропетровской областной администрации, якобы пользуясь служебным положением, незаконно передал земли коллективной собственности в пользование горно-обогатительного комбината под разработку карьера и частной фирме. Луценко утверждал, что своими действиями Вилкул нанес государству ущерб на более чем 5 миллионов гривен (около 180 тысяч долларов), а также уничтожил часть земли сельскохозяйственного назначения.

Вилкул называл политическим давлением представление генпрокурора о лишении его депутатской неприкосновенности и попытку привлечь к уголовной ответственности. Он заявлял, что не считает себя виноватым и всегда работал в соответствии с законом.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплена в конституции Украины. По закону депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности, это возможно лишь после решения Рады о лишении его неприкосновенности.