Додон анонсировал проведение масштабной акции протеста 18 ноября

КИШИНЕВ, 16 окт — РИА Новости. Президент Игорь Додон во вторник сообщил, что 18 ноября поддерживающая его партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) проведет масштабную акцию протеста, участники которой смогут высказать свое мнение о нынешней власти.

Председатель молдавского парламента Андриан Канду, который несколько раз временно исполнял обязанности главы Молдавии, ранее заявил, что следующий парламент может проголосовать за сокращение обязанностей президента и поставил под сомнение необходимость института президентства.

"Пропрезидентская Партия социалистов проведет масштабный протест в Кишиневе 18 ноября. Люди со всех уголков Молдовы выскажутся, что они думают о девяти годах проевропейской власти", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам главы республики, в этот день социалисты также представят политическую программу партии. При этом Додон отметил, что правящая коалиция продолжает нападки на ПСРМ и институт президентства.

"Хочу с полной ответственностью заявить, что в случае эскалации институционального конфликта между президентурой с одной стороны, и парламентом и правительством — с другой, особенно в преддверии парламентских выборов, у президента и Партии социалистов действительно не останется выбора, кроме как призвать своих сторонников на защиту института президентства, как единственного легитимного с точки зрения волеизъявления народа института государства на сегодняшний день", — добавил Додон.

Додона четыре раза временно отстраняли от обязанностей, причем три раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров. Указы о назначении новых министров оба раза были подписаны спикером парламента Андрианом Канду.

Противостояние президент Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.