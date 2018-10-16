Помпео обсудил исчезновение Хашукджи с королем Саудовской Аравии

КАИР, 16 окт — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд принял во вторник в своей резиденции в Эр-Рияде госсекретаря США Майка Помпео на фоне скандала с делом об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает МИД королевства в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил с королем Саудовской Аравии исчезновение оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи и направил Помпео с визитом в Эр-Рияд для прояснения ситуации.

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"В ходе встречи обсуждались исторические отношения между двумя дружескими странами, а также была рассмотрена текущая ситуация в регионе", — говорится в сообщении МИД.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По утверждению властей королевства, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства минувшей ночью турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов.

Хашукджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для газеты Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не замалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд.