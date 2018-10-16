Россиян предупредили о приближении шторма "Тара" к побережью Мексики

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ) предупредил россиян о приближении шторма "Тара" к тихоокеанскому побережью Мексики.

"Мексика – к тихоокеанскому побережью Мексики приближается тропический шторм "Тара"; в штатах Мичоакан, Халиско и Колима 16-18 октября ожидаются шквалистый ветер и обильные осадки", — говорится сообщении департамента в Twitter.

Министерство военно-морского флота Мексики ранее сообщило о введении в действие специального плана по предотвращению стихийных бедствий на территории штатов Колима, Халиско и Мичоакан из-за тропического шторма "Тара" в Тихом океане. Из-за "Тары" в регионе идут ливни с порывистым ветром, электрическими бурями и сильным понижением видимости. О разрушениях и пострадавших пока данных нет.