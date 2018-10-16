В Париже осудили француженку, притворившуюся жертвой терактов

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Суд в Париже приговорил француженку, притворившуюся жертвой парижских терактов 13 ноября 2015 года, к шести месяцам обязательного тюремного заключения без возможности досрочного освобождения, сообщает радиостанция France Info.

"Парижанка Александра Дамьен, которая притворилась жертвой терактов 13 ноября 2015 года, приговорена во вторник, 16 октября, в Париже к двум годам тюрьмы, шесть месяцев из которых она обязана провести в заключении без возможности досрочного освобождения, за подлог и ложные показания", — сообщает радиостанция.

По данным радиостанции, 33-летняя жительница французской столицы предстала перед судом за подлог с целью получить средства в размере 20 тысяч евро от Гарантийного фонда жертв терроризма и других уголовных преступлений (FGTI).

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.