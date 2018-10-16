После взрывов на арсенале под Черниговом завели еще одно дело

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Правоохранители завели еще одно дело, по статье "диверсия", в связи со взрывами на арсенале под Черниговом, заявил во вторник военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

На арсенале под Черниговом 9 октября вспыхнул пожар, произошла детонация боеприпасов. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Военная прокуратура Украины возбудила дело по статье "небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия". В Службе безопасности ранее заявляли, что отрабатывают, в том числе, версию о возможной диверсии.

"Кроме статьи про служебную халатность зарегистрирована также статья о совершении диверсии, статья 113 Уголовного кодекса", — сказал Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, в рамках расследования правоохранители уже допросили более 340 военных, половину из них на полиграфе. "Установлено, что в момент начала взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный аппарат без IMEI кода, то есть который нельзя идентифицировать, единственный на этой территории. Мы расцениваем этот факт как прямой признак применения мобильного аппарата для приведения (в действие — ред.) взрывного устройства", — добавил Матиос.

Он сообщил, что осмотр склада, где, вероятно, произошел первый взрыв "свидетельствует об аналогичном характере взрывов и источника взрывов, как это было и в Калиновке, и в Балаклее".

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области. На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.