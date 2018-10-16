Депутат Рады обвинил Порошенко в "церковном сепаратизме"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украинские власти "набрались наглости", чтобы вмешиваться в церковные дела и диктовать там свою политическую линию. Об этом в эфире телеканала Newsone заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин.

"Сейчас происходит большой позор власти. Слова президента о том, что на Украине должна быть независимая церковь, это слова от лукавого. Потому что он имеет в виду "независимая" от того государства, которое ему не нравится, но ни коим образом не имеет в виду независимость от собственного государства, которое набралось наглости влезать в межцерковные дела и выстраивать свою политическую линию, проявляя свою политическую волю и политическую близорукость", — пояснил депутат.

По его словам, в стране с благословления президента происходит "церковный сепаратизм в явном открытом виде". При этом любые другие проявления сепаратизма преследуются, подчеркнул Добкин.

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По его словам, все происходящее не связано с желанием построить новую церковь. "Они не новую церковь стоят, они разрушают ту, которая им не нравится",резюмировал депутат.

Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. Кроме того, Константинопольский патриархат отозвал правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей.