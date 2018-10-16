Экс-глава Пентагона заявил о важности диалога России и США по СНВ

САН-ФРАНЦИСКО, 16 окт — РИА Новости. Диалог по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) является вопросом высочайшей важности для США и России, считает бывший министр обороны Соединенных Штатов Вильям Перри.

"С моей точки зрения, продление договора о СНВ является вопросом высочайшей важности для обеих стран. Для меня это настолько очевидно и ясно, что я не могу понять людей, которые не поддерживают это. Обе страны выиграют от этого", — сказал он во вторник РИА Новости по итогам форума "Диалог Форта Росс" в Сан-Франциско.

По его словам, он не видит причин, по которым представители США и России не могли бы сесть за стол переговоров и обсудить тему снижения ядерной угрозы.

"Для этого нужен диалог на официальном уровне… А пока этого не произошло, мы делаем что в наших силах путем того, что называется неофициальный диалог, так называемый диалог второго уровня", — добавил Перри.

Он сообщил, что обсуждал на форуме с послом РФ в США Анатолием Антоновым, как можно развить неофициальный диалог по этому вопросу, чтобы активизировать тему на официальном уровне.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.