МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. КНДР, Южная Корея и находящееся в руках США так называемое "командование ООН" проведут во вторник трехсторонние переговоры о разоружении персонала в пограничном пункте Пханмунджом на границе между двумя Кореями, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на заявление министерства обороны Южной Кореи.

По данным агентства, встреча пройдет в Пханмунджоме в 10 утра (4.00 мск).

Межкорейский саммит прошел в конце сентября в Пхеньяне. Это уже третья встреча лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына в нынешнем году, по ее итогам они подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

Согласно тексту совместного заявления, КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.

Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием соглашения о перемирии между воевавшими под флагом ООН войсками США и северокорейской армией вместе с китайскими народными добровольцами. До сих пор Вашингтон отвергал попытки КНДР заключить договор о мире, пока 12 июня в Сингапуре президент США Дональд Трамп не пообещал стремиться к этому на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.