Глава Калифорнии выразил надежду на расширение "Диалога Форта Росс"

САН-ФРАНЦИСКО, 16 окт — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Джерри Браун рассчитывает, что в следующем году российско-американский форум "Диалог Форта Росс" станет еще масштабнее.

"То, что у нас есть этот "Форт Росс", — это небольшой момент, но с учетом проблем — очень важная возможность… Я оптимистично настроен по поводу того, что "Диалог Форта Росс" будет намного больше в следующем году и будет основой для некоторых важных прорывов (в отношениях — ред.) между Россией и США. Это то, на что я рассчитываю", — сказал он в субботу журналистам.

По его словам, форум — это место для диалога, которого так не хватает в сегодняшних двусторонних отношениях.

"У нас есть различия, в США есть взгляды, отличные от российских, у России есть взгляды, отличные от американских. Но это не означает, что мы не можем сотрудничать, как мы делали раньше", — считает Браун.

Он напомнил, что Калифорния является пятой по величине экономикой в мире, и выразил надежду, что она сможет стать местом, где можно будет заложить основу восстановления связей. Губернатор выразил уверенность, что его голос будет услышан и в Вашингтоне.

"Это просто вопрос времени. Я совершенно уверен, что мои взгляды возобладают. На это просто нужно некоторое время", — сказал Браун.

"Диалог Форта Росс" — российско-американский форум, ежегодно (с 2012 года) собирающий деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов. Первая встреча на российской стороне состоялась в мае 2017 года в городах Псков и Изборск. В мае 2018 года дискуссии проходили в Великом Новгороде.

Конференция названа в честь Форта Росс, русского поселения XIX века в Калифорнии. Сейчас крепость Форт Росс является историческим музеем в национальном парке США. Музей Форта Росс в Калифорнии стал символом культурного и делового сотрудничества двух стран. Перед форумом на православном кладбище при форте был открыт Поклонный крест, установленный при содействии властей штата Калифорния.