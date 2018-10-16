Глава Калифорнии выразил надежду на расширение "Диалога Форта Росс"

САН-ФРАНЦИСКО, 16 окт — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Джерри Браун рассчитывает, что в следующем году российско-американский форум "Диалог Форта Росс" станет еще масштабнее.
По его словам, форум — это место для диалога, которого так не хватает в сегодняшних двусторонних отношениях.
Он напомнил, что Калифорния является пятой по величине экономикой в мире, и выразил надежду, что она сможет стать местом, где можно будет заложить основу восстановления связей. Губернатор выразил уверенность, что его голос будет услышан и в Вашингтоне.
"Это просто вопрос времени. Я совершенно уверен, что мои взгляды возобладают. На это просто нужно некоторое время", — сказал Браун.
Конференция названа в честь Форта Росс, русского поселения XIX века в Калифорнии. Сейчас крепость Форт Росс является историческим музеем в национальном парке США. Музей Форта Росс в Калифорнии стал символом культурного и делового сотрудничества двух стран. Перед форумом на православном кладбище при форте был открыт Поклонный крест, установленный при содействии властей штата Калифорния.