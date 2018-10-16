Российский посол выразил надежды в отношении встречи Патрушева и Болтона

САН-ФРАНЦИСКО, 16 окт — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов надеется, что встреча секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника по национальной безопасности Белого дома Джона Болтона приведет к конкретным результатам в вопросе возобновления диалога по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), об этом он рассказал журналистам во вторник.
"На сегодняшний день профессионального диалога, а мы предложили возобновить такой разговор на уровне заместителей министров иностранных дел, такого разговора нет. Как вы знаете, в ближайшие дни состоится встреча в Москве между Николаем Патрушевым и Джоном Болтоном. Очень рассчитываем, что разговор между политиками приведет к конкретным результатам в этой области", — сказал дипломат на полях форума "Диалог Форта Росс" в Сан-Франциско.
По его словам, в ходе форума было очень много вопросов о будущем договора СНВ, который истекает через несколько лет. В частности, обеспокоенность тем, что после истечения срока действия договора между двумя странами не будет никаких договоренностей, кроме ДРСМД, выразил бывший министр обороны США Вильям Перри, сообщил Антонов.