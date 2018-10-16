Российский посол выразил надежды в отношении встречи Патрушева и Болтона

САН-ФРАНЦИСКО, 16 окт — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов надеется, что встреча секретаря совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника по национальной безопасности Белого дома Джона Болтона приведет к конкретным результатам в вопросе возобновления диалога по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), об этом он рассказал журналистам во вторник.

Пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин сообщил РИА Новости в понедельник, что встреча секретаря СБ РФ и Болтона может состояться на следующей неделе в Москве, перечень вопросов прорабатывается.

"На сегодняшний день профессионального диалога, а мы предложили возобновить такой разговор на уровне заместителей министров иностранных дел, такого разговора нет. Как вы знаете, в ближайшие дни состоится встреча в Москве между Николаем Патрушевым и Джоном Болтоном. Очень рассчитываем, что разговор между политиками приведет к конкретным результатам в этой области", — сказал дипломат на полях форума "Диалог Форта Росс" в Сан-Франциско.

По его словам, в ходе форума было очень много вопросов о будущем договора СНВ, который истекает через несколько лет. В частности, обеспокоенность тем, что после истечения срока действия договора между двумя странами не будет никаких договоренностей, кроме ДРСМД, выразил бывший министр обороны США Вильям Перри, сообщил Антонов.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.