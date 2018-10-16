В Таллине пройдет цифровой саммит, посвященный искусственному интеллекту

ТАЛЛИН, 16 окт — РИА Новости. Цифровой саммит (Tallinn Digital Summit 2018), на котором обсудят возможности применения искусственного интеллекта и его влияние на повседневную жизнь, пройдет во вторник в Таллине, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

В мероприятии примут участие министры, занимающиеся ИТ и цифровыми темами, предприниматели и эксперты из 14 стран мира. На открытии саммита с речью выступит премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

По словам главы эстонского правительства, в вопросах искусственного интеллекта государства должны действовать уже сейчас. "Уже сегодня ясно видно, что в ближайшие годы произойдут большие изменения в области искусственного интеллекта. Мы не можем ждать и оставить на волю случая развитие этой области. Необходимо создание, как юридических рамок, так и общих этических и технологических стандартов, которые бы способствовали развитию и инновациям", — цитирует Ратаса пресс-служба.

Таллинский цифровой саммит является продолжением Цифрового саммита, который состоялся в рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза в сентябре 2017 года и собрал глав государств и правительств ЕС.