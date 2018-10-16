Российский посол в США посетит штат Юта по приглашению губернатора

САН-ФРАНЦИСКО, 16 окт — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов на следующей неделе по приглашению губернатора посетит штат Юта, где обсудит российско-американские отношения, сообщил он во вторник журналистам.

"Двадцать второго октября собираемся выезжать в штат Юта, есть приглашение от губернатора Юты, есть приглашение от научных и политологических центров. Хотят очень знать, что происходит в российско-американских отношениях", — сказал Антонов.

По словам дипломата, там также будет разговор по проблемам стратегической стабильности.