В Нигерии боевики "Боко Харам" убили сотрудницу гуманитарной организации

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Боко Харам" в Нигерии убили похищенную ранее девушку, занимавшуюся оказанием гуманитарной помощи в стране, сообщается в заявлении министерства информации и культуры Нигерии.
Моххамед также добавил, что Нигерия будет продолжать вести переговоры с боевиками и пытаться добиться освобождения сотрудников, находящихся у них в плену.
В воскресенье международный комитет Красного Креста (ICRC) призвал правительство Нигерии добиться освобождения похищенных ранее в стране боевиками медицинских сотрудников, отмечая, что это нужно сделать в ближайшие сутки.
Комитет отмечается в релизе, еще один медицинский сотрудник ICRC Сайфура Хуссейни Ахмед Хорса (Saifura Hussaini Ahmed Khorsa), взятая в плен вместе с Лиман и Локшой, была убита похитителями в сентябре. Комитет также призывает добиться освобождения похищенной в феврале 15-летней школьницы Леа Шарибу (Leah Sharibu).