В Нигерии боевики "Боко Харам" убили сотрудницу гуманитарной организации

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Боко Харам" в Нигерии убили похищенную ранее девушку, занимавшуюся оказанием гуманитарной помощи в стране, сообщается в заявлении министерства информации и культуры Нигерии.

"Мы очень опечалены, что это произошло. До и после крайнего срока, установленного ее похитителями, федеральное правительство сделало все, что должно сделать ответственное правительство, чтобы спасти работника. Мы глубоко огорчены этим убийством", — заявил глава министерства Лай Мохаммед, не называя имени убитой девушки.

Моххамед также добавил, что Нигерия будет продолжать вести переговоры с боевиками и пытаться добиться освобождения сотрудников, находящихся у них в плену.

В воскресенье международный комитет Красного Креста (ICRC) призвал правительство Нигерии добиться освобождения похищенных ранее в стране боевиками медицинских сотрудников, отмечая, что это нужно сделать в ближайшие сутки.

По данным ICRC, сотрудница больницы ICRC Хаува Мохаммед Лиман была похищена 1 марта вместе с медсестрой Элис Локшой, работавшей в центре ЮНИСЕФ.

Комитет отмечается в релизе, еще один медицинский сотрудник ICRC Сайфура Хуссейни Ахмед Хорса (Saifura Hussaini Ahmed Khorsa), взятая в плен вместе с Лиман и Локшой, была убита похитителями в сентябре. Комитет также призывает добиться освобождения похищенной в феврале 15-летней школьницы Леа Шарибу (Leah Sharibu).