Sputnik провел телемост с полярниками на фестивале NAUKA 0+

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Полярники российской антарктической станции "Прогресс" ответили на самые интересные вопросы пользователей социальных сетей Sputnik дальнего зарубежья в ходе телемоста, который состоялся в воскресенье в рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Вопросы для сеанса космической связи отбирались из постов, размещенных с 8 октября в интернет-аккаунтах мультимедийного новостного агентства и радио Sputnik на 17 языках.

Участники экспедиции рассказали, какие полезные ископаемые разведаны в Арктике, ждет ли нашу планету новый ледниковый период, что едят и как готовят полярники. Они подробно объяснили также, с какой целью исследуются столь "недружелюбные" территории, как готовились к длительному пребыванию в высоких широтах и каково это — долгие месяцы жить вдали от близких.

"Выполняют ли полярники свою работу, потому что на самом деле любят её, или это вынужденный выбор?" — поинтересовался у начальника 63-й Российской антарктической экспедиции Андрея Воеводина читатель Sputnik из Бразилии. "Сюда, как правило, попадают люди с особенными чертами характера — так называемые интроверты, способные долго переносить одиночество. Большинство выполняет здесь свою любимую работу, хоть и в необычных условиях. И, надо сказать, эта работа довольно хорошо, по российским меркам, оплачивается", — ответил Воеводин.

В этом году Sputnik стал международным информационным партнером фестиваля NAUKA 0+. Его гости и участники следили за телемостом в Шуваловском корпусе МГУ им. М. В. Ломоносова и в парке "Зарядье". Модератором сеанса космической связи выступил руководитель пресс-службы МИА "Россия сегодня" Дмитрий Борщевский.

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XIII Московский фестиваль NAUKA 0+ проходил 12-14 октября и стал самым масштабным за всю историю проведения этих форумов. Главная тема фестиваля — наука будущего: "MegaScience: Россия в мире — Россия для мира". За три дня фестиваля на его площадках выступили ведущие ученые и лекторы со всего мира, и те, кто уже вошел в историю мировой науки, и те, от кого сегодня зависит ее будущее. Они презентовали собственные MEGASCIENCE-проекты.

Помимо традиционных площадок — Фундаментальной библиотеки и Шуваловского корпуса МГУ, а также ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне — свои двери для гостей фестиваля в этом году впервые открыли Российская академия наук и Цифровое деловое пространство. Действовали и три дополнительные площадки: экологическая — в парке "Зарядье", космическая — в павильоне "Космос" на ВДНХ и уличная — на Никитском бульваре. Еще 90 площадок разместились на базе вузов, музеев, научных центров и промышленных предприятий;

В рамках фестиваля в Москве прошло свыше 2000 уникальных мероприятий: лектории, выставки, научные бои и шоу, кинопоказы, конкурсы, эксперименты, экскурсии.