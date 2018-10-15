Пользователей Twitter ужаснула висящая в Белом доме картина с Трампом

© AP Photo / Markus Schreiber Опять симуляция: в Сети высмеяли попытки Трампа и Меланьи взяться за руки Пользователи твиттера раскритиковали висящую в Белом доме картину с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американский лидер дал интервью телеканалу CBS, которое проходило в Белом доме. В определенный момент в кадр попало необычное изображение, висящее на стене резиденции.

На картине изображен Трамп, сидящий за столом в компании бывших президентов-республиканцев.

oh my god, it's hanging in the white house pic.twitter.com/wrq8eo7Bvx — Josh Billinson (@jbillinson) 15 октября 2018 г.

Украшение Белого дома пришлось пользователям твитера не по вкусу.

"Отвратительная картина. Трампу, конечно, нравится", — написал @Rubberbandits.

"Выглядит как худшая в мире рождественская открытка для Клинтонов", — отметил @harangaman.

Thought this summed it up perfectly, the GIF that keeps on giving pic.twitter.com/LQWg7LGjE7 — steven hayhurst (@rotherham_red) 15 октября 2018 г.

"Вот она, та картина, которая должна была быть встроена в шредер", — пошутил @Islegrlnfl, вспомнив инцидент на лондонском аукционе с работой Бэнкси.

"Одинокая женщина на заднем плане стоит там для того, чтобы обвинить в домогательствах сами знаете кого", — сыронизировала @emerpatten.

True it may be accurate but only if we don't take into consideration Trumps diet. You know what they say, you are what you eat. pic.twitter.com/78oQdRQlJh — ZombieMaster GhostDude 🎃✴ (@TheYoDude) 15 октября 2018 г.

​Вызвавшая насмешки пользователей картина "Клуб республиканцев" написана Энди Томасом. По словам самого художника, в Белом доме хранится напечатанная на принтере копия.