Захвативший заложницу в Кельне ранее зажег в кафе коктейль Молотова

БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости. Преступник, который захватил в заложники женщину в Кельне, ранее пытался поджечь коктейль Молотова в ресторане, заявил на брифинге в понедельник руководитель операции по освобождению заложницы Клаус Рюшеншмидт.

"Около 12 часов… мы были проинформированы о ситуации, которая разыгралась в ресторане быстрого питания на центральном вокзале в Кельне. По нашей информации, на данный момент преступник зажег в помещении ресторана коктейль Молотова. В результате была ранена 14-летняя девочка, у нее есть ожоги, она находится в больнице", — заявил Рюшеншмидт.

После этого, по словам полицейского, преступник выбежал из ресторана и зашел в аптеку, которая также расположена в здании вокзала. Там он захватил в заложницы женщину.

Ранее в городе в районе центрального вокзала силами спецназа была проведена операция по освобождению заложников — мужчина захватил и удерживал в аптеке женщину. Злоумышленник и его жертва были ранены и отправлены в больницу. В течение нескольких часов, пока на месте производились следственные мероприятия, вокзал и близлежащие улицы были оцеплены, железнодорожное сообщение — частично прервано.