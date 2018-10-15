В Кельне назвали одну из версий инцидента с захватом заложницы

БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости. Полиция Кельна не исключает террористического следа в ситуации вокруг захвата заложницы на центральном вокзале города, заявила на брифинге представитель полиции.
"Хочу сообщить, что расследование ведется во всех направлениях, в том числе мы не исключаем версии о теракте", — сказала представитель полиции.
В течение нескольких часов, пока на месте производились следственные мероприятия, вокзал и близлежащие улицы были оцеплены, железнодорожное сообщение — частично прервано.