В Кельне назвали одну из версий инцидента с захватом заложницы

БЕРЛИН, 15 окт — РИА Новости. Полиция Кельна не исключает террористического следа в ситуации вокруг захвата заложницы на центральном вокзале города, заявила на брифинге представитель полиции.

Ранее полиция сообщила, что мужчина захватил в заложники женщину в аптеке на центральном вокзале Кельна. Вокзал и площадь перед ним были оцеплены, движение поездов приостановлено. Полиции удалось обезвредить преступника, он и его жертва были доставлены в больницу. Полиция также обнаружила раненую 14-летнюю девочку в ходе операции по освобождению заложницы.

"Хочу сообщить, что расследование ведется во всех направлениях, в том числе мы не исключаем версии о теракте", — сказала представитель полиции.

В течение нескольких часов, пока на месте производились следственные мероприятия, вокзал и близлежащие улицы были оцеплены, железнодорожное сообщение — частично прервано.