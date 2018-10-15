В Кельне частично восстановили движение поездов

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Движение на центральном вокзале Кельна, где в понедельник преступник захватил заложницу, частично восстановлено после завершения полицейской операции.Twitter полиции города.
В свою очередь железнодорожная компания Deutsche Bahn сообщила, что движение на путях от 1 до 9 восстановлено, однако все еще происходят большие задержки в отправлении поездов.
Ранее полиция города сообщила, что мужчина захватил в заложники женщину в аптеке на центральном вокзале. Сам вокзал и площадь перед ним были полностью оцеплены, движение поездов приостановлено. Полиции удалось обезвредить преступника, он и его жертва были доставлены в больницу.