В Кельне частично восстановили движение поездов

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Движение на центральном вокзале Кельна, где в понедельник преступник захватил заложницу, частично восстановлено после завершения полицейской операции.

"Нормальное движение транспорта будет постепенно возобновлено", — говорится в Twitter полиции города.

В свою очередь железнодорожная компания Deutsche Bahn сообщила, что движение на путях от 1 до 9 восстановлено, однако все еще происходят большие задержки в отправлении поездов.

Ранее полиция города сообщила, что мужчина захватил в заложники женщину в аптеке на центральном вокзале. Сам вокзал и площадь перед ним были полностью оцеплены, движение поездов приостановлено. Полиции удалось обезвредить преступника, он и его жертва были доставлены в больницу.