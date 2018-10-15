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В Париже проходит аукцион русских украшений и документов

(обновлено: 20:19 15.10.2018)
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© РИА Новости / Руслан КривобокАукцион. Архивное фотоАукцион. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок

ПАРИЖ, 15 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Эмалевая брошь с инкрустированным бриллиантами двуглавым орлом, письмо, написанное основателем аэродинамики Николаем Жуковским, документ масонской ложи и членская карточка Русского общевоинского союза — ювелирные украшения, фотографии и документы, связанные с российской историей, выставлены на аукцион в Париже.

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Торги аукционного дома Cazo проходят на онлайн-площадке дома Drouot. Аукцион продлится до вечера 29 октября, а пока все желающие могут делать ставки, чтобы попробовать завладеть понравившимся лотом — будь то золотая подвеска или важные исторические документы.

Как рассказала РИА Новости представитель дома Cazo Татьяна Барышева, выставленные на торги украшения раньше принадлежали Евдокии Мартыновой, с началом революции переехавшей во Францию из Санкт-Петербурга.

"Вот, например, интересный лот — брошь с двуглавым орлом, украшенная бриллиантами старинной огранки. Во-первых, это очень красивая и качественная работа, во-вторых, это еще одно небольшое свидетельство того, как русские, бежавшие во время революции, пытались и сохраняли столько лет символы России, которые им были очень дороги. Как мне рассказали потомки Евдокии Мартыновой, либо она, либо ее муж надевали это украшение здесь, во Франции, по большим праздникам. Они хранили надежду, что все смутные времена в России закончатся и они смогут вернуться обратно", — сказала Барышева.

© Фото : Drouot DigitalБрошь с двуглавым орлом, принадлежащая госпоже Евдокии Мартыновой. Архивное фото
© Фото : Drouot Digital
Брошь с двуглавым орлом, принадлежащая госпоже Евдокии Мартыновой. Архивное фото

По ее мнению, выполненная в форме красного ромба брошь, торги за которую начинаются с 700 евро, может и сейчас послужить замечательным украшением своему новому владельцу. "Ее можно надевать, прежде всего, на официальные мероприятия. Потому, что, с одной стороны, это двуглавый орел — символ России, а с другой — она маленького размера, смотрится очень изящно, не бросается в глаза. Качественная старинная вещь: красивая эмаль, очень хорошо проработанный орел, старинные бриллианты — все будет выглядеть очень достойно", — считает представитель аукционного дома.

Однако прежде, чем снова оказаться в свете, броши предстоит встреча с реставратором. "Если новый владелец ее будет носить, то имеет смысл реставрировать. Правда, реставрационные работы по эмали довольно сложные, процесс очень тонкий", — пояснила она.

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А вот другой лот — стартовая стоимость которого составляет 500 евро, — украшенный речным жемчугом, гранатами и эмалью серебряный крест, реставрировать как раз не надо. "Это крест не нательный, высота его восемь сантиметров. И несмотря на некоторые потери эмали и жемчуга, первый взгляд на него вызывает только восхищенный вздох. Он потрясающе красивый, очень тонкая работа. Если его будет покупать музей, то в витрине вещи с такими потерями, в первозданном виде, можно выставлять", — продолжила Барышева.

Она добавила, что крест был семейной ценностью, доставшейся будущей эмигрантке Мартыновой от родителей. "Он лежал в семье на видном месте в комодике, на него смотрели с надеждой, что когда-нибудь все закончится и можно будет вернуться в Россию… Изумительная вещь, очень красивая. Я считаю, что, конечно, было бы хорошо, если бы вот эти два предмета были куплены русскими и вернулись обратно", — заключила она.

Ценные бумаги и книжные курьезы

"Самый старый документ в этом аукционе — рукописное письмо генерала-фельдмаршала, московского градоначальника графа Александра Бутурлина, адресованное генералу Ивану Шпрингеру. Очень интересная вещь", — сказала Барышева.

Аукционы не так часто выставляют на торги документы с подписью Бутурлина, а тот факт, что письмо написано в августе 1761 года в местечке Стригау в ходе Семилетней войны, лишь добавляет письму ценности. Стартовая цена письма составляет 1000 евро.

Следующий лот появился спустя почти полтора века после письма Бутурлина — в 1900 году. Это письмо основателя аэродинамики Николая Жуковского на имя "многоуважаемого Александра Михайловича". За пожелтевший бумажный лист, исписанный убористым почерком с забытыми современной грамматикой буквами, устроители торгов планируют выручить не менее 700 евро. "За последнее десятилетие я не помню случая, чтобы автографы Жуковского выставляли на аукцион. Это достаточно редкий лот, интересная вещь", — отмечает представитель дома Cazo.

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Не менее редким и удивительным выглядит и другой лот — нотариально заверенный документ о том, что писатель Антон Павлович Чехов обязуется своевременно выплатить все недоимки и срочные платежи Марии Николаевне Перфильевой, которая приобрела у него дачу в крымском местечке Кучук-Кой. Правда, сам Чехов документ не подписывал — это сделал его поверенный по фамилии Коновицын.

"Тут идет речь о продаже малоизвестной дачи Чехова в Кучук-Кое, которую он сначала купил, потом продал, потом опять купил. Эта дача в Крыму, но не тот известный домик в Ялте, где сейчас находится музей. От дома в Кучук-Кое ничего не осталось. Это была дача в очень красивом, месте, которая нравилась Чехову. Об этой даче Антона Павловича есть очень интересная статья "Кучукойский майонез (неизвестная дача А.П.Чехова в Крыму)", написанная Аллой Головачёвой, директором ялтинского музея писателя", — рассказала Барышева.

Торги за письмо начинаются от 500 евро. По мнению дома Cazo, "Ялтинскому музею в коллекции этот экспонат пришелся бы кстати". "Они пока не обращались за этим лотом. Но очень хотелось бы, чтобы музей приобрел себе этот документ — все, что связано с Чеховым в Крыму очень интересно. Тем более, этот документ о малоизвестной даче в Кучук-Кое", — подчеркнула представитель дома.

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Менее серьезным — по содержанию, но не по стоимости — является альбом "Дом Романовых императора Александра III". Торги за книжечку размером 9,3 на 6 сантиметров начинаются от 500 евро.

"Этот миниатюрный альбомчик был выпущен, судя по всему, к коронации Александра III. Очень красивые обложки с золотым тиснением, с иллюстрацией в виде портрета Александра III. Внутри альбома вклеены раскладные портреты всех русских правителей: от царей до императоров. Такие книжные курьезы попадаются достаточно редко", — говорит устроитель аукциона.

По словам Барышевой, альбомчик, про который неизвестен ни год, ни место издания, мог быть одним из сувениров, которые вручались гостям в ходе коронации императора. "Эти альбомы достаточно хрупкие, они рвались, их не очень хорошо хранили. А наш в хорошем состоянии. И если у Исторического музея нет такого экземпляра, мне кажется, ему было бы интересно приобрести его для коллекции", — добавила она.

Французы в России, русские во Франции

Некоторые из писем и документов, выставленных на аукцион Cazo, сопровождаются фотографиями. Например, письмо французского генерала Лаверня капитану корвета Афанасьеву от 1920 года. Необычным выглядит тот факт, что письмо отправлено из Владивостока. Однако странного в этом нет ничего — генерал Лавернь возглавлял французскую военную базу в этом городе. Приложением к письму — фотография, на которой запечатлены представители французской и чешской военных миссий.

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© Фото : Sotheby's
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"Среди них — генерал Жанен и другие представители военных миссий в тот самый трудный период революции, 20-й год. И вокруг изображения, в полях паспарту, подписаны фамилии практически всех представленных лиц. А на обратной стороне есть много подписей тех, кто запечатлен на фотографии. Таких фотографий осталось очень мало", — отмечает Барышева. Ставки за этот лот начинаются от 600 евро.

Другой лот аукциона, напротив, связан с русским эмигрантом во Франции. Это диплом о том, что Владимир Лебедев прошел первые три стадии, начиная с подмастерья до Мастера, является масоном Великой ложи Франции. За необычный документ новому владельцу предстоит заплатить не меньше 700 евро.

"Кем был Владимир Лебедев? Про него известно мало, и все же: Владимир Иванович Лебедев — эсер-боевик, лейтенант французской армии, помощник Керенского, управляющий морским министерством и член военного штаба КОМУЧа, политэмигрант, писатель и редактор. Этот документ ценен тем, что связан с таким интересным персонажем в русской военной истории и истории эмиграции. Это свидетельство того, что русские эмигранты продолжали активную духовную и интеллектуальную жизнь, и были здесь они приняты французскими масонами", — сказала собеседница агентства.

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Уже не первый раз аукционный дом Cazo выставляет на торги предметы, связанные с белой эмиграцией. Барышева считает, что это "очень интересный период истории нашей страны".

"Одновременно интересный и трагический. Это тот период, о котором никогда нельзя забывать, из которого нужно извлечь все уроки, чтобы такое никогда не повторялось. Моя семья в годы революции тоже пострадала… Гражданская война и революция нас очень задели. И этот период истории я воспринимаю как личную драму, поскольку считаю, что было уничтожено сильное государство. Может быть, не случись революции, какие-то изменения в государственном строе произошли бы, но просто не таким кровавым путём и без огромных человеческих потерь. Но, к сожалению, "история не знает сослагательного наклонения", — заключила она.

Помимо украшений и документов на торги также выставлена подборка экслибрисов по рисункам русских художников, издания русской эмиграции, журнальные подшивки и икона.

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