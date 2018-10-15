Могерини заявила о возможности создания "контактной группы" по Венесуэле

ЛЮКСЕМБУРГ, 15 окт – РИА Новости. ЕС рассматривает возможность создания контактной группы для содействия политическому диалогу в Венесуэле, сообщила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы рассмотрим возможность создания контактной группы, чтобы увидеть, если есть условия для того, чтобы оказать содействие не столько посредничеству — там явно не те условия для этого, — а политическому процессу, посмотрим, есть ли способ быть в контакте с разными сторонами, не только правительством, но и различными частями оппозиции, с вовлечением некоторых региональных, международных игроков. Изучаем возможность создания условий для политического процесса, который должен быть запущен", — сообщила она журналистам по итогам переговоров глав МИД ЕС.

"Я не хочу создавать здесь каких-то ожиданий, мы еще не приняли решения об этом, а просто изучаем возможность этого, потому что мы обеспокоены тем, что в отсутствие политического процесса напряженность может только усугубиться", — добавила она.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.

В начале мая Международная организация по миграции сообщила, что за 2015-2017 годы число мигрантов из Венесуэлы, переживающей финансово-экономический кризис, увеличилось более чем в 10 раз. Если в 2015 году их число оценивалось в 89 тысяч человек, то по итогам 2017 года составило уже 900 тысяч. Общее же число венесуэльцев, ищущих пристанища по всему миру, за этот период увеличилось с 700 тысяч до 1,5 миллиона человек.