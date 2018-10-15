Трамп отказался платить сенатору, у которой нашлись предки-индейцы

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается выполнять обещание на одном из предвыборных митингов и платить 1 миллион долларов сенатору Элизабет Уоррен, у которой, вопреки утверждению президента, все же нашлись отдаленные предки-индейцы.

Трамп на протяжении многих лет издевался над Уоррен, называя ее именем индейской принцессы Покахонтас за якобы придуманную историю об ее происхождении от коренных американцев. Однако сенатор от Массачусетса опубликовала в понедельник результаты анализа ДНК, согласно которым у нее все же был чисто индейский предок в 6-10 поколении. Правда, наличие одного предка-индейца в 10-м поколении означает, что у Уоррен лишь 1/1024 индейской крови. Таким образом, в результате публикации и сторонники, и противники Уоррен утвердились в своем мнении.

Журналисты спросили Трампа об анализе ДНК Уоррен, он ответил: "Какая разница?" На упоминание о миллионом призе Трамп ответил: "Я такого не говорил".

Трамп действительно обещал заплатить Уоррен деньги, но лишь в том случае, если она "окажется индианкой".