Франция пока не собирается устанавливать дипотношения с КНДР, заявил Макрон

ПАРИЖ, 15 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. В настоящее время Франция не рассматривает возможность установления дипломатических отношений с КНДР, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи в Париже со своим южнокорейским коллегой.

"У нас есть бюро по взаимодействию, открытое в Пхеньяне с 2011 года, оно занимается гуманитарными и культурными вопросами. Франция не планирует на текущем этапе устанавливать дипломатические отношения с Пхеньяном", — сказал французский лидер.

Он отметил, что рассмотрение этого вопроса зависит "от прогресса по баллистической и ядерной проблемам, а также от отношений между двумя Кореями и ситуацией с правами человека".