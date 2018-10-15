Макрон приветствует усилия Сеула по денуклеаризации Корейского полуострова

ПАРИЖ, 15 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж приветствует усилия Южной Кореи и президента страны Мун Чжэ Ина по денуклеаризации Корейского полуострова, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи в Париже со своим южнокорейским коллегой.

"Я хочу здесь приветствовать усилия, прилагаемые Южной Кореей и особенно президентом Муном, по денуклеаризации Корейского полуострова и мира", — сказал французский лидер.

Он подчеркнул, что "урегулирование северокорейского кризиса, неоспоримо, перешло на новый этап благодаря импульсу" лидера Южной Кореи.

"Я благодарю вас и заверяю в полной поддержке Франции", — добавил Макрон.

Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом. В мае начался демонтаж громкоговорителей в демилитаризованной зоне, которые использовались прежде для ведения "психологической войны" против КНДР. Несмотря на это, "Альянс движений за свободную Северную Корею" продолжает периодические запуски агитационных материалов на территорию КНДР. В мае члены альянса запустили в Северную Корею пять воздушных шаров со 150 тысячами агитационных листовок.

Третий межкорейский саммит прошел в середине сентября в Пхеньяне. По его итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области. КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.