Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Историческая встреча в Рейкьявике в 1986 году генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва и президента США Рональда Рейгана, ставшая первым шагом к завершению "холодной войны", была организована спонтанно, но обычно такого рода саммиты готовятся долго и кропотливо, рассказал журналистам экс-глава протокола президента РФ Владимир Шевченко.

"Все визиты, все встречи — они готовятся годами. Спонтанных бывает очень и очень мало. Единственная спонтанная была у меня, и так и осталась в памяти, — это встреча в Рейкьявике", — сказал он.

Шевченко пояснил, что Рейган предложил Горбачёву встретиться на полпути. "Они посмотрели на карту, взяли 4 сантиметра в одну сторону и 4 в другую — и получился Рейкьявик", — отметил он.

По его словам, как правило, подобным встречам предшествует очень длительная и кропотливая работа. "Ты должен знать все тонкости, не только действия президента… всех, кто входит в капсулу переговорного процесса", — пояснил Шевченко.

Бывший глава протокола добавил, что необходимо изучать особенности той страны, в которую едешь. "Я каждому президенту рассказывал перед каждой поездкой моменты, что в этой стране воспринимают, что не воспринимают, что здесь можно делать, а что нельзя", — рассказал Шевченко.

Шевченко много лет возглавлял протокол президентов СССР и России Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. После отставки Ельцина продолжал помогать лично экс-президенту и его семье, также работал советником президентов Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ, с 2011 года в отставке.