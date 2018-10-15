Могерини прокомментировала санкции ЕС в отношении властей Венесуэлы

ЛЮКСЕМБУРГ, 15 окт – РИА Новости. ЕС не намерен смягчать свою позицию в отношении властей Венесуэлы, индивидуальные санкции останутся в силе, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

ЕС расширил в июне санкции в отношении Венесуэлы, добавив в санкционный список имена 11 официальных лиц, которых считает ответственными за нарушения прав человека и "подрыв демократии".

"Мы подтвердили жёсткую позицию в отношении политического кризиса в Венесуэле, особенно в том, что касается введенных ранее санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека и политических прав в Венесуэле, эта политика продолжится, ЕС не рассматривает смягчения своей позиции по Венесуэле", — заявила Могерини по итогам заседания министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

ЕС еще в начале года ввел санкции против ряда высокопоставленных представителей Венесуэлы, в том числе глав МИД, национальной разведки, центрального избирательного комитета и верховного суда. Позднее Евросоюз заявлял, что будет внимательно следить за избирательным процессом в Венесуэле и готов отреагировать применением соответствующих мер на любое решение или действие, которые могут подрывать демократию и права человека в этой стране.