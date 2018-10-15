В ЛНР назвали число детей, погибших при обстрелах с начала конфликта

ЛУГАНСК, 15 окт — РИА Новости. Число детей, погибших в самопровозглашенной Луганской народной республике с начала военного конфликта в Донбассе увеличилось до 34, сообщила журналистам на брифинге заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о гибели матери и дочери в результате обстрела со стороны украинских силовиков поселка Марьевка на территории республики

Девочка 2001 года рождения "стала 34 ребенком, который погиб в результате украинской агрессии на территории Луганской народной республики", — заявила Сорока.

Генпрокуратура ЛНР включила факт гибели девушки и ее матери в уголовное дело против ВС Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Данный факт — это еще один эпизод уголовного дела, находящегося в производстве следственного отдела Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере генеральной прокуратуры ЛНР, возбужденного в отношении неустановленных лиц ВСУ, добровольческих батальонов и наемных вооруженных лиц, выступающих на стороне Украины, применяющих запрещенные средства и методы ведения войны, направленные на уничтожение жителей Донбасса", — заявили в Генпрокуратуре. Собеседник агентства уточнил, что назначены судебно-медицинская и взрыво-техническая экспертизы, устанавливаются все обстоятельства гибели людей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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