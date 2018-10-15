Слуцкий назвал решение ЕС о санкциях за применение химоружия популистским

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Решение Совета ЕС о введении режима санкций в борьбе с химоружием вызывает большие вопросы, это больше популистское решение, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

В понедельник главы МИД стран ЕС одобрили в Люксембурге новый механизм принятия санкций за распространение и применение химоружия, согласно которому Евросоюз "получит возможность накладывать санкции на лица и организации, причастные к разработке и применению химоружия, вне зависимости от места, где это происходит, и их национальной принадлежности".

"Решение Совета ЕС относительно введения режима санкций в борьбе с химоружием вызывает большие вопросы. На уровне ООН и ее структур уже разработаны механизмы и контроля, и ответственности в этой сфере. Как быть тогда с мандатом Совбеза ООН? В чьей компетенции и как будет определяться мера ответственности? Все это очень странно. Я бы сказал, что это больше популистское решение", — сообщил Слуцкий журналистам.