Израильские военные обстреляли пост ХАМАС в ответ на взрыв у границ Газы

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (432)

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт — РИА Новости. Израильская авиация обстреляла пост палестинских боевиков из правящего в секторе Газа движения ХАМАС в ответ на взрыв на границе анклава, сообщила армейская пресс-служба.

Со стороны израильтян потерь нет, информации о пострадавших у палестинцев пока не поступало.

"Двое злоумышленников установили взрывное устройство рядом с (пограничным) забором безопасности в южной части сектора Газа. Оно сработало на территории Газы и повредило забор безопасности. Летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь в направлении поста ХАМАС в южной части сектора Газа", — сообщили военные.

Очередной инцидент произошел на фоне угроз израильских властей начать военную операцию против ХАМАС в ответ на продолжающиеся агрессивные действия, включая многотысячные еженедельные беспорядки вдоль границ анклава.