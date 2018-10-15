В Иране опровергли сообщения об эвакуации посольства в Анкаре

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми опроверг информацию об эвакуации иранского посольства в столице Турции, сообщив, что с сотрудниками все в порядке.

"Подобные сообщения неверны. Сотрудники нашего посольства находятся в здравии и полной безопасности на рабочем месте и занимаются повседневной работой", — сообщил Касеми, чье заявление было опубликовано на сайте МИД Ирана.

РИА Новости удалось дозвониться до посольства, где сообщили, что оно продолжает свою работу.

Посол Ирана в Турции Мохаммад-Эбрахим Тахериан, в свою очередь, сообщил агентству IRNA, что турецкая полиция усилила меры по безопасности в районе посольства после поступления угрозы со стороны человека, заявившего о своих связях с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*).

При этом посол также опроверг информацию об эвакуации иранской дипмиссии.

Ранее турецкий телеканал Haberturk сообщил, что посольство Ирана в Анкаре эвакуировано из-за угрозы теракта.

По данным телеканала, было получено анонимное сообщение об угрозе атаки на посольство террористом-смертником. Персонал, в том числе посол, были эвакуированы. Перед зданием дипмиссии усилены меры безопасности.

* Террористическая организация, запрещенная в России.