В Кельне полиция ведет переговоры с мужчиной, захватившим заложника

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Полиция ведет переговоры с мужчиной, который захватил в заложники женщину в аптеке на центральном вокзале Кёльна, сообщил представитель полиции в эфире телеканала n-tv.

"Преступник по-прежнему находится в аптеке, удерживает там женщину. Мы установили контакт с этим неизвестным мужчиной, мы говорим с ним, чтобы подействовать на него", — сказал представитель полиции.

Он заявил, что полиция получила звонки от нескольких свидетелей, которые сообщали, что слышали стрельбу и видели, как вооруженный неизвестный мужчина вошел в аптеку на Бреслауэрплац и захватил в заложники женщину. "Свидетели сказали, что также заметили дымовую бомбу. Но мы не можем этого подтвердить", — сказал он. По его словам, мотив преступника в настоящий момент неизвестен.

Ранее полиция города сообщила о захвате заложника в аптеке в районе центрального вокзала. Силы полиции находятся на месте и выясняют обстоятельства. Сообщения свидетелей о стрельбе полиция не подтверждает. Главный вокзал и площадь перед ним полностью оцеплены, движение поездов приостановлено.