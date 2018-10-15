Трамп обсудил дело Хашукджи с королем Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что обсудил с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом дело пропавшего журналиста Джамаля Хашукджи и направляет с визитом в Эр-Рияд госсекретаря Майка Помпео для прояснения ситуации.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened "to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 октября 2018 г.

"Только что говорил с королем Саудовской Аравии, который отрицает, что ему известно что-либо из того, что могло произойти "с нашим саудовским гражданином". Он сказал, что они тесно сотрудничают с Турцией, чтобы найти ответы. Я немедленно отправляю госсекретаря встретиться с королем!" — написал Трамп.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники консульства пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.