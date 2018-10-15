В ДНР заявили, что уничтожили беспилотник силовиков

ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Украинские силовики активизировали средства аэроразведки на мариупольском направлении, за прошедшие сутки ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожили беспилотный летательный аппарат ВС Украины, заявил журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
"Наиболее высокая активность отмечается на мариупольском направлении, где за прошедшие сутки подразделением ПВО ДНР уничтожен очередной беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины типа квадрокоптер", — сообщил Безсонов. Он добавил, что подразделения ПВО ДНР находятся в усиленном режиме боевого дежурства для предотвращения атак с воздуха.