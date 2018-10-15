В ДНР заявили, что уничтожили беспилотник силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (135)

ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Украинские силовики активизировали средства аэроразведки на мариупольском направлении, за прошедшие сутки ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожили беспилотный летательный аппарат ВС Украины, заявил журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ранее в ДНР заявили, что согласно минским договоренностям, беспилотные летательные аппараты в зоне конфликта разрешено применять только наблюдателям миссии ОБСЕ.

"Наиболее высокая активность отмечается на мариупольском направлении, где за прошедшие сутки подразделением ПВО ДНР уничтожен очередной беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины типа квадрокоптер", — сообщил Безсонов. Он добавил, что подразделения ПВО ДНР находятся в усиленном режиме боевого дежурства для предотвращения атак с воздуха.