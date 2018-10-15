Экс-премьер Грузии не исключил, что в тюрьме его пытались отравить

ТБИЛИСИ, 15 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр и глава МВД Грузии Вано Мерабишвили заявил, что подозрения его друзей о том, что его пытались отравить в тюрьме, не беспочвенны.

Бывший чиновник дал телекомпании "Рустави 2" по телефону первое интервью за последние пять лет. Подозрения о том, что Мерабишвили может быть отравлен, появились в СМИ и у его друзей после того, состояние его здоровья заметно ухудшилось. Его несколько раз отправляли из тюрьмы в тбилисские клиники на обследование. Врачи поставили ему диагноз "синдрома Горнера". При этом врачи не смогли установить причины возникновения заболевания.

"Мои друзья уверены в том, что меня могли отравить в тюрьме… Исходя из того, что врачи также говорят мне, что болезнь, которая у меня обнаружена, вызвана инфекцией, эти подозрения не беспочвенны", — заявил Мерабишвили.

Экс-премьер также рассказал, что он был уверен, что его задержат после прихода новых властей в 2012 году, но он не планировал "убегать". К тому же Мерабишвили подтвердил, что "никогда не обращался к президенту Георгию Маргвелашвили с просьбой о помиловании".

Мерабишвили — бывший член партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", которая правила на протяжении девяти лет до парламентских выборов 2012 года. Он был одним из первых, против кого новые власти Грузии выдвинули ряд обвинений и арестовали по четырем уголовным делам.

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