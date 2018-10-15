МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Космонавт Сергей Прокопьев ответил на самые интересные вопросы пользователей социальных сетей Sputnik в ходе телемоста "Москва-МКС", который состоялся в воскресенье в рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Вопросы отбирались из сотен постов, размещенных с 28 сентября в интернет-аккаунтах мультимедийного новостного агентства и радио Sputnik. Конкурс проводился на 17 языках среди 50 миллионов читателей и слушателей из Турции, Бразилии, Ирана, Чехии, Сербии, Китая, Франции, Италии, Польши, Германии, государств арабского мира, испано- и англоязычных стран.

Сергей Прокопьев рассказал, о чем думал при взлете с космодрома Байконкур, сколько времени ему понадобилось, чтобы научиться пить и есть в невесомости, какие изменения происходят в иммунной системе человека во время длительного пребывания на околоземной орбите. Интересовало пользователей соцсетей и то, как лечатся заболевшие члены экипажа МКС, следят ли за событиями на Земле и как их воспринимают.

© Sputnik / Кирилл Калинников Космонавт Сергей Прокопьев с борта МКС ответил на вопросы читателей Sputnik © Sputnik / Кирилл Калинников Космонавт Сергей Прокопьев с борта МКС ответил на вопросы читателей Sputnik

Отвечая на вопрос читателя Sputnik о том, подвержен ли члены экипажа МКС излучению или какому-либо другому вредному воздействию во время пребывания в открытом космосе, Прокопьев сказал: "Да, здесь радиационный фон повыше, чем тот, который мы можем почувствовать, летая, например, на самолете на высоте 10 тыс. метров. Но все эти параметры посчитаны, и каждый человек может за свою жизнь без негативных последствий для организма совершить примерно десять полугодовых полетов в космос. При этом в дальних экспедициях, которые планируются в будущем, — на Марс или на Луну — радиационное воздействие будет, наверно, одним из самых сложных испытаний для экипажа. Выход за пределы магнитного пояса Земли, который защищает и всё живое от радиации, то есть выше 20 тыс. километров, чреват смертельной опасностью, и человечеству придется думать, что делать, чтобы защититься от нее в дальних полетах".

В этом году Sputnik стал международным информационным партнером фестиваля NAUKA 0+. Его гости и участники следили за организованным ГК Роскосмос телемостом в Шуваловском корпусе МГУ им. М. В. Ломоносова и в парке "Зарядье". Модератором сеанса космической связи выступил руководитель пресс-службы МИА "Россия сегодня" Дмитрий Борщевский.

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XIII Московский фестиваль NAUKA 0+ проходил 12-14 октября и стал самым масштабным за всю историю проведения этих форумов. Главная тема фестиваля — наука будущего: "MegaScience: Россия в мире — Россия для мира". За три дня фестиваля на его площадках выступили ведущие ученые и лекторы со всего мира, и те, кто уже вошел в историю мировой науки, и те, от кого сегодня зависит ее будущее. Они презентовали собственные MEGASCIENCE-проекты.

Помимо традиционных площадок — Фундаментальной библиотеки и Шуваловского корпуса МГУ, а также ЦВК "Экспоцентр" на Красной Пресне — свои двери для гостей фестиваля в этом году впервые открыли Российская академия наук и Цифровое деловое пространство. Действовали и три дополнительные площадки: экологическая — в парке "Зарядье", космическая — в павильоне "Космос" на ВДНХ и уличная — на Никитском бульваре. Еще 90 площадок разместились на базе вузов, музеев, научных центров и промышленных предприятий;

В рамках фестиваля в Москве прошло свыше 2000 уникальных мероприятий: лектории, выставки, научные бои и шоу, кинопоказы, конкурсы, эксперименты, экскурсии.