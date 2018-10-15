В посольстве России рассказали о попытках Лондона усилить санкции

ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости, Мария Табак. Британское правительство продолжает искать любые возможности, чтобы убедить ЕС усилить санкционное давление на Россию, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать призывы представителей британского правительства ввести новые санкции в отношении российских граждан, якобы имеющих отношение к использованию химоружия и осуществлению кибератак в Европе.

"Мы ознакомились с соответствующим заявлением министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта от 14 октября, видели сообщения в СМИ. Они свидетельствуют о том, что официальный Лондон, находясь на пороге выхода из Евросоюза, продолжает изыскивать любые возможности, чтобы напоследок сагитировать западноевропейцев нарастить санкционное давление на Россию и максимально осложнить на перспективу нормализацию российско-есовских отношений после Brexit", — заявил пресс-секретарь посольства.

Он отметил, что очевидно, что "в отсутствие фактов британская сторона вынуждена оперировать инсинуациями, домыслами и бездоказательными утверждениями", и выразил уверенность в том, что в Евросоюзе это понимают.

"Так, применительно к теме химического оружия Лондону нечего предъявить мировой общественности, кроме поддержки "Белых касок", которые активно занимались постановкой химатак в Сирии. Среди результатов их "творчества" — провалившаяся провокация в городе Дума. США, Великобритания и Франция использовали ее как повод для ракетных ударов по Сирии в нарушение международного права, а между тем ОЗХО уже который месяц не может выпустить свой доклад по этому случаю именно из-за позиции Великобритании", — сказал пресс-секретарь.

"То же и по кибератакам. Ни одного конкретного факта в подкрепление предъявляемых России обвинений приведено не было. Тем временем, именно из Лондона мы постоянно слышим угрозы нанесения агрессивных киберударов по России. Здесь уместно напомнить, что не российские, а британские спецслужбы были в 2006 году пойманы за руку, когда вели электронную разведку с помощью "камня-шпиона", установленного в одном из московских парков. Это в итоге пришлось признать и британскому правительству. Вот что такое факты, а то, что мы сегодня слышим из Лондона – это не более чем бездоказательная пропаганда", — отметил пресс-секретарь посольства, назвав "хорошим примером" такой пропаганды обвинения России во взломе компьютерных систем телеканала Islam Channel.

"Дело было три года назад, сотрудники спецслужб пять месяцев бесконтрольно работали на компьютерах в редакции канала, но тогда ни о какой причастности России речи не шло. История, и конкретно история британской политики и британских спецслужб, учит нас, что в таких делах верить на слово нельзя", — сказал пресс-секретарь дипмиссии.