Во Франции число погибших при наводнении возросло до 13

Последствия наводнения недалеко от Каркассона на юге Франции. 15 октября 2018

Последствия наводнения недалеко от Каркассона на юге Франции. 15 октября 2018

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Число жертв наводнения в департаменте Од на юге Франции достигло 13, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД.

Ранее сообщалось о семи погибших. Еще пять человек получили тяжелые ранения, один пропал без вести.

В префектуре также сообщили об эвакуации тысячи человек в коммуне Пезан в связи с риском прорыва дамбы.

По данным компании электроснабжения Enedis, не менее восьми тысяч потребителей в регионе (департаменты Од и Эро) остались без электричества.

В отдельных районах департамента Од за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Усилению наводнения способствует ветер, порывы которого достигают 100 километров в час и препятствуют стоку воды.

В ликвидации последствий стихии в регионе участвуют несколько сотен спасателей и жандармов при поддержке не менее восьми вертолетов и самолета.