Мэй анонсировала заявление о ходе переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит в понедельник в парламенте с заявлением о ходе переговоров с ЕС по Brexit, сообщил официальный представитель премьера.

На прошлой неделе источник РИА Новости в канцелярии премьера заявлял, что по состоянию на 12 октября Лондон и Брюссель согласовали более 85% от общего объема финального соглашения по Brexit. При этом собеседник агентства заявил о значительном прогрессе, которого стороны намеревались добиться на ближайших переговорах. Также он не исключил, что в случае появления положительных новостей от переговорщиков премьер расскажет об этом парламентариям в понедельник или в среду.

"Премьер выступит перед парламентариями с заявлением относительно переговоров по Brexit сегодня во второй половине дня. Выступление планируется на 15.30", — сказал журналистам представитель премьера.

Ранее правительство заявляло о намерении договориться с ЕС по всем положениям соглашения в течение осени. Это планировалось сделать до октября, однако из-за разногласий переговорный процесс фактически остановился. В минувшие дни стороны продолжили переговоры и, по сообщению рядя СМИ, добились определенного прогресса, который мог бы предотвратить Brexit без финального соглашения.

Глава Евросовета Дональд Туск в сентябре говорил, что "моментом правды" по переговорам о Brexit будет саммит глав государств ЕС 17-18 октября. Туск отмечал, что именно в октябре Евросоюз ожидает максимума прогресса и результатов в переговорах о "разводе" с Великобританией.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил в понедельник, что считает возможным достижение договоренности об условиях отделения страны от Евросоюза, но будет ли это сделано на текущей неделе, по его мнению, пока неизвестно.

Британия выйдет из ЕС к концу марта 2019 года.