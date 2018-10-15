Мэй анонсировала заявление о ходе переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит в понедельник в парламенте с заявлением о ходе переговоров с ЕС по Brexit, сообщил официальный представитель премьера.
"Премьер выступит перед парламентариями с заявлением относительно переговоров по Brexit сегодня во второй половине дня. Выступление планируется на 15.30", — сказал журналистам представитель премьера.
Ранее правительство заявляло о намерении договориться с ЕС по всем положениям соглашения в течение осени. Это планировалось сделать до октября, однако из-за разногласий переговорный процесс фактически остановился. В минувшие дни стороны продолжили переговоры и, по сообщению рядя СМИ, добились определенного прогресса, который мог бы предотвратить Brexit без финального соглашения.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил в понедельник, что считает возможным достижение договоренности об условиях отделения страны от Евросоюза, но будет ли это сделано на текущей неделе, по его мнению, пока неизвестно.
Британия выйдет из ЕС к концу марта 2019 года.