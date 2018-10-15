SputnikPro проведет мастер-классы для журналистов из Латинской Америки

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik запустило проект SputnikPro для молодых журналистов из латиноамериканских стран, который продлится до 19 октября на базе головного офиса медиагруппы в Москве. В этом году тренинги впервые отдельно проводятся для представителей СМИ стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
"С нетерпением ожидаю знакомства с журналистами из других стран и возможности поделиться своим опытом с ними. Кроме этого, я бы очень хотел узнать больше о русской культуре и особенностях создания новостного контента в России. Уверен, что участие в проекте позволит мне расширить мои знания в области коммуникаций в момент важных изменений, происходящих в СМИ и в мире в целом", — отметил журналист бразильской газеты Folha de S. Paolo Тиаго Закариас Амансио.
"Убеждена, что вернусь в Эквадор с более четкими представлениями о России, и знакомства, приобретенные в рамках проекта, помогут установить более тесные отношения между нашими странами", — считает Коралия Юнган Перес из газеты El Telégrafo.
"Сотрудничество со странами Латинской Америки — одно из приоритетных направлений нашей работы. Проект SputnikPro для этого региона проводится впервые, и мы надеемся, что он станет очередным шагом к развитию более тесных связей между российскими журналистами и их латиноамериканскими коллегами", — подчеркнул заместитель главного редактора Sputnik Антон Анисимов.
SputnikPro - международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие международных медиакоммуникаций и межкультурных связей между журналистами. SputnikPro для латиноамериканских журналистов реализуется при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
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