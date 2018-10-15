SputnikPro проведет мастер-классы для журналистов из Латинской Америки

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik запустило проект SputnikPro для молодых журналистов из латиноамериканских стран, который продлится до 19 октября на базе головного офиса медиагруппы в Москве. В этом году тренинги впервые отдельно проводятся для представителей СМИ стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

В октябрьской сессии проекта принимают участие репортеры из 12 стран ­- сотрудники газет La Nación (Аргентина), Folha de S. Paolo (Бразилия), El Tiempo (Колумбия), El Telégrafo (Эквадор), El Observador (Уругвай), Prensa Libre (Гватемала), телеканалов Telesur TV (Венесуэла), Azteca TV (Мексика), Chilevisión (Чили) и др.

"С нетерпением ожидаю знакомства с журналистами из других стран и возможности поделиться своим опытом с ними. Кроме этого, я бы очень хотел узнать больше о русской культуре и особенностях создания новостного контента в России. Уверен, что участие в проекте позволит мне расширить мои знания в области коммуникаций в момент важных изменений, происходящих в СМИ и в мире в целом", — отметил журналист бразильской газеты Folha de S. Paolo Тиаго Закариас Амансио.

"Убеждена, что вернусь в Эквадор с более четкими представлениями о России, и знакомства, приобретенные в рамках проекта, помогут установить более тесные отношения между нашими странами", — считает Коралия Юнган Перес из газеты El Telégrafo.

В рамках SputnikPro гости познакомятся с работой современного мультимедийного информационного агентства, принципами создания контента для новостных онлайн-платформ, а также узнают о новых трендах в медиа.

"Сотрудничество со странами Латинской Америки — одно из приоритетных направлений нашей работы. Проект SputnikPro для этого региона проводится впервые, и мы надеемся, что он станет очередным шагом к развитию более тесных связей между российскими журналистами и их латиноамериканскими коллегами", — подчеркнул заместитель главного редактора Sputnik Антон Анисимов.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Запуск проекта SputnikPro для молодых журналистов из латиноамериканских стран © Sputnik / Сергей Мамонтов Запуск проекта SputnikPro для молодых журналистов из латиноамериканских стран

SputnikPro - международный проект для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие международных медиакоммуникаций и межкультурных связей между журналистами. SputnikPro для латиноамериканских журналистов реализуется при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

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