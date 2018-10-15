Число погибших при наводнении на юге Франции возросло до семи

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Жертвами вызванного ливнями наводнения в департаменте Од на юге Франции стали уже семь человек, пятеро получили тяжелые ранения, сообщило МВД страны.
В коммюнике говорится, что в отдельных районах региона за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Усилению наводнения способствует ветер, порывы которого достигают 100 километров в час и препятствуют стоку воды.
В спасательных операциях в регионе участвуют несколько сотен пожарных и жандармов при поддержке не менее восьми вертолетов.
Премьер-министр Эдуар Филипп и министр экологии Франсуа де Рюжи направятся на место бедствия для оценки ситуации.