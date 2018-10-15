Число погибших при наводнении на юге Франции возросло до семи

Последствия наводнения недалеко от Каркассона на юге Франции. 15 октября 2018

Последствия наводнения недалеко от Каркассона на юге Франции. 15 октября 2018

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Жертвами вызванного ливнями наводнения в департаменте Од на юге Франции стали уже семь человек, пятеро получили тяжелые ранения, сообщило МВД страны.

Ранее сообщалось о шести погибших и одном пострадавшем.

В коммюнике говорится, что в отдельных районах региона за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков. Усилению наводнения способствует ветер, порывы которого достигают 100 километров в час и препятствуют стоку воды.

В спасательных операциях в регионе участвуют несколько сотен пожарных и жандармов при поддержке не менее восьми вертолетов.

Премьер-министр Эдуар Филипп и министр экологии Франсуа де Рюжи направятся на место бедствия для оценки ситуации.