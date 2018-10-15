Крымская делегация прибыла на переговоры в Дамаск

ДАМАСК (Сирия), 15 окт — РИА Новости. Делегация Крыма, возглавляемая главой республики Сергеем Аксеновым, прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для проведения переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.

Самолет с крымской делегацией приземлился в столице Сирии Дамаске днем в понедельник. В Сирию прибыли глава республики Аксенов, председатель Государственного совета Владимир Константинов, председатель правления Фонда "Ялтинский международный экономический форум" Андрей Назаров, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, члены крымского правительства и депутаты регионального парламента — всего более 20 человек.

Программой визита предусмотрены переговоры официальной делегации с представителями сирийских министерств и ведомств под председательством Аксенова и министра экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики Самир аль-Халиля. По итогам переговоров состоится подписание соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве между республикой Крым и провинцией Латакия.

В рамках двухдневного визита в Сирию запланированы встречи крымской делегации с президентом Сирии Башаром Асадом, премьер-министром страны Имадом Хамисом, председателем народного совета Сирии Хадией Хальф Аббас, министрами сирийского правительства.

Стороны намерены приступить к формированию хозяйствующих структур, сообщил ранее РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов. Речь идет о создании совместных судоходной компании и торгового дома.

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