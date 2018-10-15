Ле Пен приветствовала успехи правых партий на выборах в ФРГ и Бельгии

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен приветствовала успехи правых политиков на прошедших в воскресенье региональных выборах в Германии и муниципальных в Бельгии.

Encore un dimanche révélateur en Europe.

La dynamique enregistrée par l’AFD en #Bavière et le Vlaams Belang en #Flandre confirme un futur basculement des équilibres politiques au Parlement européen en mai prochain. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 15 октября 2018 г.​

Правоконсервативная "Альтернатива для Германии" на выборах в ландтаг крупнейшей немецкой земли Баварии набрала 10,2% голосов, обеспечив 22 депутатских кресла.

"Показательное воскресенье в Европе. Динамика, продемонстрированная партиями "Альтернатива для Германии" в Баварии и "Фламандский интерес" во Фландрии, подтверждает будущее изменение политического баланса в Европарламенте в ближайшем мае", — написала Ле Пен в Twitter, имея в виду предстоящие в мае 2019 года выборы в ЕП.

Нынешние выборы в баварский ландтаг стали первыми для правой партии. "Альтернатива для Германии" уже представлена в немецком бундестаге.