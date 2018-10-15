ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости, Мария Табак. Британская избирательная комиссия представила в понедельник набор рекомендаций, направленных на защиту избирателей от нечестного онлайн-таргетирования.

"Британское правительство должно продолжать предпринимать шаги по срочному внесению изменений в законодательство с тем, чтобы избиратели могли видеть, кто отвечает за размещаемые в интернете материалы предвыборных кампаний и кампаний перед референдумами", — говорится в заявлении избиркома, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Так, по мнению избиркома, на всех онлайн-материалах, относящихся к выборам или к референдумам, должен стоять "штамп", сообщающий избирателям о том, кто именно данные материалы распространяет.

Все новые правила, подчеркивает избирком, должны применяться к любым онлайн-платформам, включая находящиеся в разработке. "Этот не зависящий от платформы подход позволит в будущем защитить правила от любых изменений в технологиях", — убеждены специалисты избиркома.

"Избиркому должны быть даны дополнительные полномочия по сбору информации с цифровых платформ, например, о личности участников онлайн-кампаний, с тем, чтобы помочь комиссии наблюдать, отслеживать и обеспечивать выполнение правил расходования средств за пределами формальных расследований", — отмечает избирком.

Дискуссия о проблемах онлайн-таргетирования разгорелась в Великобритании на фоне заявлений ряда стран о внешнем вмешательстве в их политические процессы. Наиболее часто обвинения в таком вмешательстве звучат в адрес России. В настоящее время параллельно на разных уровнях изучается вопрос о якобы возможном вмешательстве России в референдум 2016 года по Brexit. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы в разных странах.