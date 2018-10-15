ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости, Мария Табак. Британская избирательная комиссия представила в понедельник набор рекомендаций, направленных на защиту избирателей от нечестного онлайн-таргетирования.
Так, по мнению избиркома, на всех онлайн-материалах, относящихся к выборам или к референдумам, должен стоять "штамп", сообщающий избирателям о том, кто именно данные материалы распространяет.
Все новые правила, подчеркивает избирком, должны применяться к любым онлайн-платформам, включая находящиеся в разработке. "Этот не зависящий от платформы подход позволит в будущем защитить правила от любых изменений в технологиях", — убеждены специалисты избиркома.
Дискуссия о проблемах онлайн-таргетирования разгорелась в Великобритании на фоне заявлений ряда стран о внешнем вмешательстве в их политические процессы. Наиболее часто обвинения в таком вмешательстве звучат в адрес России. В настоящее время параллельно на разных уровнях изучается вопрос о якобы возможном вмешательстве России в референдум 2016 года по Brexit. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы в разных странах.