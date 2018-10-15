Эксперт объяснил, почему мигранты предпочитают Франции ФРГ и Великобританию

ПАРИЖ, 15 окт — РИА Новости. Миграционного кризиса во Франции нет, заявил научный директор l'EHESS, специалист по миграционным вопросам Эрве ле Бра. По его словам, не столь активный, как в Германии, приток мигрантов связан с высоким уровнем безработицы и особенностями трудового законодательства во Франции.

Он отметил, что если 10 лет назад во Франции за убежищем в год общалось 60 тысяч человек, то в прошлом году количество заявок достигло 100 тысяч. Ле Бра пояснил, что самое большое число запросов поступило от выходцев из Албании — 7600, на втором месте — из Афганистана, затем идут Гаити, Судан, Гвинея, и только потом — Сирия (3600 запросов на предоставление убежища).

Что касается нелегальной иммиграции, то она, по объективным причинам, трудно поддаётся подсчетам, однако, по словам эксперта, она оценивается приблизительно в 50 тысяч приезжающих в год.

"Таким образом, у нас нет такой ситуации, как в Германии, Италии. Цифры возросли, но о миграционном кризисе говорить не совсем верно", — подчеркнул ле Бра.

Он пояснил, что существуют и обратный процесс — из страны уезжают французские граждане: так, в среднем 200 тысяч французов ежегодно выезжают из страны и 100 тысяч возвращаются. "То есть 100 тысяч французов каждый год уезжают куда-то за рубеж", — рассказал специалист.

Он объяснил, почему Франция не рассматривается мигрантами как наиболее привлекательная страна для жизни. "Одна из первых причин — экономическая ситуация, высокий процент безработицы. Среди иностранных трудящихся она достигает 16%, то есть приезжающие знают, что работу они здесь могут не найти", — отметил ле Бра. "Вторая причина — четкий трудовой кодекс. Очень трудно взять работника на неофициальную зарплату. Поэтому большинство иммигрантов стремятся в другие страны, например, в Великобританию, где легче найти неофициальную работу", — объяснил эксперт.