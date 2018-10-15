МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинского моряка судна "ЯМК-0041" Геннадия Отычко, задержанного российскими пограничниками за браконьерство, отпустили на похороны его матери, при этом в аналогичной просьбе капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко украинская сторона отказала, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"У Геннадия (Отычко) умерла мама, и российская сторона проявила не просто понимание, но и истинное сострадание, отпустив, несмотря на его процессуальный статус, гражданина Украины отдать последний скорбный долг самому родному человеку", — заявила Москалькова, слова которой приводятся в сообщении.

По словам омбудсмена, это не первый подобный случай. Так, ранее осуждённого за организацию беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией) Ахтема Чийгоза отпустили повидаться с умирающей матерью.

© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым В Крыму задержали пьяных украинских рыбаков

"Мы руководствуемся принципами гуманизма и сострадания и не собираемся отступать от них, жаль лишь, что наши партнёры зачастую забывают о них и не хотят прислушиваться к просьбам о проявлении милосердия в отношении граждан России. В аналогичной ситуации украинская сторона не сочла возможным отпустить капитана захваченного ею сейнера "Норд" Владимира Горбенко на похороны матери", — отметила Москалькова.

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова потребовала отпустить Отычко, у которого забрали загранпаспорт, на родину из-за смерти матери.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отмечала, что российские власти поддерживают предложение об обмене российского экипажа на украинский.