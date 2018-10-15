МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Украинского моряка судна "ЯМК-0041" Геннадия Отычко, задержанного российскими пограничниками за браконьерство, отпустили на похороны его матери, при этом в аналогичной просьбе капитану судна "Норд" Владимиру Горбенко украинская сторона отказала, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.
По словам омбудсмена, это не первый подобный случай. Так, ранее осуждённого за организацию беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией) Ахтема Чийгоза отпустили повидаться с умирающей матерью.
Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова потребовала отпустить Отычко, у которого забрали загранпаспорт, на родину из-за смерти матери.
Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отмечала, что российские власти поддерживают предложение об обмене российского экипажа на украинский.